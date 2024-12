Nadzieja olimpijska uwielbia jazdę na krawędzi. Sama jest zaskoczona medalami

Podczas Gali Sportu Województwa Łódzkiego Jabrzyk była największą gwiazdą obok Grzegorza Łomacza, wicemistrza olimpijskiego, który został sportowym ambasadorem regionu. Nagrody podczas gali odbierali złoci medaliści w kategoriach od juniora młodszego do młodzieżowca.

Najwięcej tytułów mistrza Polski wśród kobiet wywalczyła właśnie Jabrzyk. W tym roku indywidualnie pięć razy zdobyła złoto, a kolejne trzy razy w rywalizacji drużynowej. A z akademickich mistrzostw świata 23-letnia studentka Politechniki Łódzkiej przywiozła dwa tytuły i jeden brązowy krążek.

Pochodzi z Tomaszowa Mazowieckiego, a jeśli tam chcesz uprawiać sport, to najłatwiej właśnie łyżwiarstwo szybkie. Sztucznie mrożony tor łyżwiarski powstał tam w 1984 roku. Sześć lat temu wybudowano tam nowoczesną Arenę Lodową. To pierwszy kryty tor do łyżwiarstwa szybkiego w Polsce. Tam właśnie trenuje Jabrzyk.

- Jako dzieciak zapisałam się do sekcji wrotkarskiej, potem zaczęliśmy przechodzić na łyżwy i po prostu już tak zostałam. Trenuję, choć to może za dużo powiedziane, ale zaczęłam się bawić z łyżwiarstwem od pierwszej klasy podstawówki - wspomina Jabrzyk. - Czy na kim się wzorowałam? Nie. Zawsze patrzyłam bardziej na to, co się działo dookoła mnie, czyli na kolegów i koleżanki z grupy. Cieszyłam się, że mogę razem z nimi zbudować to, co udało się teraz osiągnąć. Ten zapał i energię do tego sportu przekazujemy między sobą.

16 lat później od rozpoczęcia treningów Jabrzyk zdominowała listopadowe mistrzostwa Polski, które odbyły się w Tomaszowie Mazowieckim. - Udało się zdobyć pięć złotych medali. To było duże zaskoczenie dla mnie, ale byłam dobrze przygotowana. Po cichu spodziewaliśmy się tych medali, ale nie wiedzieliśmy, że to będą złote - przyznaje Jabrzyk. - Myślę, że od trenera dostałam bardzo duży kop takiej pewności siebie. Wydobył ze mnie wszystko, co najlepsze i to właśnie zaprocentowało na początku sezonu.

Natalia Jabrzyk rywalizuje z najszybszymi. Cel to igrzyska

Polka już wcześniej startowała w zawodach Pucharu Świata, ale w grupie B, czyli wśród słabszych zawodników. W tym sezonie na 1000 m rywalizowała już z najlepszymi. W Nagano była 14., a w Pekinie dwunasta. - Wystartowałam w grupie A na 1000 metrów i już się tam zadomowiłam. Udało mi się utrzymać tę pozycję. To dwunaste miejsce jest bardzo budujące. Pokazuje, że jestem coraz bliżej głównej czołówki. To dla mnie duży kop motywacyjny - zapewnia Jabrzyk. - Startowałam również w PŚ na 1500 metrów i w tej konkurencji jeszcze walczę o to, by dostać się do czołowej 20. Startujemy z dziewczynami także w biegu drużynowym. Jeszcze mamy trochę pracy do zrobienia, ale wierzę, że na najważniejsze imprezy będziemy gotowe.

Formę Jabrzyk planuje potwierdzić podczas mistrzostw Polski w wielobojach (20-22 grudnia w Tomaszowie Mazowieckim), ale myśli też o startach zagranicznych. - Mistrzostwa Europy to najbliższy cel, bo odbędą się na początku stycznia. Później czekają nas jeszcze cztery edycje Pucharów Świata i najważniejsze mistrzostwa świata seniorów na koniec sezonu - mówi Jabrzyk. - Chcę do tych startów podejść ze spokojem i zobaczyć, co będzie. Reklama

Wiem, że jestem w stanie osiągnąć więcej niż w poprzednich sezonach. ~ Natalia Jabrzyk

A za pasem są już igrzyska olimpijskie, które rozpoczną się w lutym 2026 roku. Zostało więc niespełna 14 miesięcy. - Rzeczywiście to już całkiem mało czasu. Zostało półtora sezonu, więc że trzeba się już naprawdę szykować, zakasać rękawy, bo zaczyna się ostatnia prosta przed kwalifikacjami na igrzyska - podkreśla Jabrzyk. - To dla mnie cel nadrzędny. Na razie koncentrujemy się by zdobywać jak najwięcej punktów w zawodach Pucharu Świata, bo na tej podstawie powstaje ranking. To determinuje, którzy zawodnicy wystartują w igrzyskach, bo liczba miejsc jest ograniczona. Teraz mamy jeszcze sezon przedigrzyskowy. Najważniejsze jest zbieranie punktów, by w kolejnym sezonie jak najwięcej zawodników z naszego kraju mogło startować w PŚ.

Na koniec pytam Polkę, czego życzy się łyżwiarzom szybkim? - Dobrego lodu i zawsze jak najszybszej jazdy na krawędzi - odpowiada.

Swietłana Żurowa podczas igrzysk w Turynie / AFP/AFP YURI KADOBNOV/lv/lk / AFP