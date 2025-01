Nie tylko Kobayashi. Mistrz olimpijski odpuszcza start w Zakopanem

Simon Ammann zaliczany jest do grona najlepszych skoczków narciarskich w historii. Nikogo nie powinno to jednak dziwić - Szwajcar na swoim koncie ma bowiem osiągnięcia, o których wielu jego rywali może jedynie pomarzyć. Czterokrotnie sięgał po olimpijskie złoto , jest multimedalistą mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym oraz mistrzem świata w lotach . Ponadto w sezonie 2009/2010 sięgnął po Kryształową Kulę dla najlepszego zawodnika klasyfikacji generalnej Pucharu Świata .

Do pełni szczęścia Ammannowi brakuje jedynie Złotego Orła. Niestety, wiele wskazuje na to, że Szwajcar będzie musiał obejść się smakiem. Z roku na rok jego szanse na triumf w tej prestiżowej imprezie maleją, a w tegorocznej edycji nie popisał się, nie kwalifikując się do pierwszego konkursu w Oberstdorfie. Po fatalnym występie w kwalifikacjach Ammann zrezygnował z udziału w dalszej części turnieju i wrócił do ojczyzny, aby skupić się na treningach. Te, jak się okazuje, muszą nie iść najlepiej - utytułowany skoczek bowiem prędko nie wróci do rywalizacji w Pucharze Świata.