Trudna sytuacja zmusiła młodego Norwega do podjęcia jeszcze trudniejszych decyzji. 23-latek podjął pracę na nocne zmiany jako portier w hotelu w Gjoevik. W dodatku założył zbiórkę internetową i poprosił kibiców o pomoc w kontynuowaniu sportowej kariery. "To niezręczne i myślę, że zawstydzające. Ale w zasadzie muszę to zrobić, aby przetrwać sezon. (...) Wszystkie pieniądze, które do mnie docierają, pomagają. Oznacza to, że jestem o krok bliżej dotrwania do końca sezonu" - ujawnił wówczas w rozmowie z NRK.