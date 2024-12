Szaleństwo. Co one zrobiły. Niesamowity występ Polek

To, co zrobiły nasze panczenistki w czasie zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim w Pekinie przeszło najśmielsze oczekiwania. Zwycięstwo w wyścigu na 500 metrów zanotowała Kaja Ziomek-Nogal, która dopiero niedawno wróciła do rywalizacji po przerwie macierzyńskiej, a trzecia byłą Andżelika Wójcik. To pierwszy w historii taki przypadek, by dwie polskie zawodniczki stanęły na podium PŚ w łyżwiarstwie szybkim.