"Zmora Świątek" staje się zmorą dla siebie samej. Wróciły najgorsze koszmary

Po raz ostatni spotkały się w US Open w 2023 roku - lepsza była zawodniczka z Rygi. Wtedy zaczynał się jej dobry czas, miała świetny początek poprzedniego sezonu. Ćwierćfinał w Brisbane, tytuł w Adelajdzie, tytuł w Linzu - zapowiadało się doskonale. Po bisko sześciu latach wróciła do najlepszej dziesiątki rankingu.

Cztery porażki Jeleny Ostapenko tuż przed zgłoszeniem kontuzji. Wróciła w Rijadzie, z kompletem porażek w deblu

Swój ostatni mecz Łotyszka wygrała 8 sierpnia - w Toronto z Paulą Badosą. Później były cztery kolejne porażki albo z zawodniczkami występującymi jako "szczęśliwe przegrane" (Taylor Townsend w Toronto i Elina Awanesjan w Cinncinati), albo z dzikimi kartami (Naomi Osaka w US Open i Marina Stakusic w Guadalajarze). Wkrótce łotewskie media poinformowały, że z powodu urazu mięśni brzucha odpuszcza turnieje w Azji, ale to leczenie też wyglądało specyficznie. Ostapenko w swoich mediach społecznościowych pokazywała, ze korzysta z uroków życia i bynajmniej nie stosuje żadnej diety. Wyleczyła się na tyle, że poleciała do Rijadu na WTA Finals - by zagrać w deblu. I też, wspólnie z Ludmiłą Kiczenok, nie wyszły z grupy, choć miały "jedynkę".

Niesamowite co zrobiła Ostapenko. 0/17 - to jej statystyka w drugim secie. A w pierwszym prowadziła 5:1

Druga partia niespecjalnie się różniła, porównując do drugiej części pierwszego seta. Cztery przełamania Czeszki, trzy Łotyszki - tak to wyglądało. Do siedmiu podwójnych błędów z pierwszej partii Ostapenko dołożyła pięć kolejnych, ale nie to było dla niej najgorsze. Kluczową statystyką była skuteczność drugiego podania. W drugim secie Jelena wykonywała go 17 razy - pięciokrotnie nie trafiała w karo serwisowe, aż 12 razy przegrywała akcje po returnie rywalki. Nie da się wygrać meczu w takiej sytuacji, nawet jeśli rywalka nie prezentuje niczego wielkiego. I Bouzkova wygrała: 7:6(0), 6:4.