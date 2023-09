Iga Świątek za burtą. Trudno w to uwierzyć

Chłodno żegna się z Nowym Jorkiem Iga Świątek. Nie tylko ze względu na porę dnia, bo jej ostatni mecz zakończył się w niedzielę tuż przed północą lokalnego czasu. Ostatni set Polka zagrała zupełnie nie w swoim stylu. Tym razem to ona, która w tym roku w US Open dwa razy pokonała rywalki do 0 sama by tego doświadczyła. W ostatniej chwili ugrała jednak gema.