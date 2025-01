Są składy, tak Polska zagra z Wielką Brytanią. Spodziewana zmiana dot. Igi Świątek

To zapewniło Biało-Czerwonym awans do ćwierćfinału z pierwszej pozycji, Czesi zaś musieli czekać na wynik potyczki w grupie F między Wielką Brytanią i Australią. Choć Australia wygrała 2:1, to jednak za nisko, by w rankingu drugich drużyn wyprzedzić naszych południowych sąsiadów. Decydowało ratio setów, lepszy mieli Czesi - i to oni zagrają w ćwierćfinale z Włochami. Starcie Muchovej z Jasmine Paolini zapowiada się arcyciekawie, podobnie zresztą jak Machaca z Flavio Cobollim.

