Awans Świątek, ale co wydarzyło się u Rybakiny. Kazaszka ogłasza, niespodziewany zwrot akcji

W United Cup powróciła niemal najlepsza wersja Jeleny Rybakiny, czego nie można było powiedzieć o końcówce ubiegłego sezonu. Kazaszka zaliczyła kilka wpadek, jak choćby odpadnięcie już w 1. rundzie turnieju w Cincinnati. Do tego doszły jeszcze problemy zdrowotne , przez które musiała zrezygnować z dalszej walki w US Open, a na kort powróciła dopiero po wielu miesiącach.

Zaskakująca decyzja Jeleny Rybakiny. Były trener wrócił do sztabu

Niedługo po tym, jak awans do ćwierćfinału United Cup z reprezentacją Polski świętowała Iga Świątek, Rybakina ogłosiła, że do sztabu szkoleniowego dołączył jej były szkoleniowiec, Stefano Vukov. Tenisistka rozstała się z trenerem w sierpniu, a w kuluarach mówiło się, że jej otoczenie nie aprobowało jego surowych metod treningowych. "Dziękuję mu za jego pracę na korcie i życzę mu wszystkiego, co najlepsze na przyszłość" - przekazała wówczas mistrzyni Wimbledonu z 2022 roku.