Sztab Sabalenki złożył zaskakującą "ofertę". Daria Abramowicz ujawnia kulisy

Abramowicz ujawnia "ofertę" sztabu Sabalenki. Wiosną Białorusinka przegrała ze światek dwa finały

- Nasze sztaby, team Aryny i my bardzo się szanujemy i lubimy - zapewnia we wspomnianym serialu Daria Abramowicz. - Pamiętam ten czas, że nawet się tak trochę zaczepialiśmy w restauracji turniejowej. Jason Stacy, czyli trener przygotowania motorycznego Aryny, podchodził i mówił: "To co, teraz my, wy wzięliście Madryt. Albo nie, wiesz co, wy weźcie sobie Rzym, a my weźmiemy Paryż".