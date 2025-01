Najpierw uścisk, a potem takie słowa. Polka wprost o rywalce. "Szczerze..."

Już pierwszy set udowodnił, że o ewentualne zwycięstwo Iga Świątek będzie musiała się naprawdę postarać, bo dość szybko - w trzecim gemie - nasza tenisistka straciła serwis. Na szczęście później przy pierwszej okazji odrobiła straty, przełamując rywalkę, a później następnie zrobiła to ponownie. To zapewniło jej zwycięstwo w premierowej partii 6:3. W drugiej nasza reprezentantka ponownie była górą, choć jej końcówka była niezwykle zacięta. Najpierw Iga Świątek zmarnowała pierwszą piłkę meczową, a po chwili to po stronie Karoliny Muchovej był break point. Polka wybrnęła jednak z tej sytuacji, a po chwili zakończyła spotkanie , pieczętując swój triumf.

Iga Świątek zabrała głos w sprawie swojej rywalki. Szczere wyznanie Polki

A zapytana o widoczną przyjemność czerpaną z gry, dodała: - Wiedziałam, jaka była stawka tego spotkania. W trudnych momentach starałam się rozluźnić rękę i zmusić się do tego, by nie zmieniać żadnego ruchu z powodu jakiejkolwiek myśli. To najważniejsza mecz w tenisie, żeby starać się używać swojej intuicji tak bardzo, jak to tylko możliwe. Myślę, że na pewno robiła to w naszych wymianach.