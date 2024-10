Pierwszy tytuł Polki, sensacja stała się faktem. Awans o ponad 320 miejsc w rankingu WTA

Monika Stankiewicz to jedna z wielu nadziei polskiego tenisa, która dopiero zaczyna swoją przygodę z profesjonalnymi turniejami. Do samego końca korzystała z możliwości rywalizacji w kategorii juniorek, dopiero od tego roku, a na dobrą sprawę od lata, gra w turniejach ze starszymi zawodniczkami.

Pierwszy zawodowy finał Moniki Stankiewicz. W Faro Polka nie była faworytką, Matilde Jorge jest o ponad 600 miejsc wyżej w rankingu

Stankiewicz była bowiem rewelacją tych zawodów, które miały rangę ITF W35, a pulę nagród 25 tys. dolarów. Polka musiała najpierw zagrać dwa mecze w kwalifikacjach, to efekt jej raczkującego rankingu, w ostatni piątek była na 972. miejscu w rankingu WTA. Pierwsze dwie przeciwniczki powinny, w teorii, prezentować zbliżony poziom, ale praktyka pokazała co innego. Polka wygrała te dwa starcia gładko, trzy sety do zera, jednego do trzech.