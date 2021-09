Tenis. Simone Halep wzięła ślub

To kolejny ślub w świecie kobiecego tenisa. Niedawno za mąż wyszła Elina Switolina. Ukrainka poślubiła znanego francuskiego tenisistę Gaela Monfilsa.

Iuruc jest jednym z najbogatszych Macedończyków, Ma za sobą dwa nieudane małżeństwa. Z Halep znają się od ponad dwóch lat. W 2019 roku Iuruc siadał na trybunach podczas meczów Rumunki na zwycięskim dla niej Wimbledonie. Dla niepoznaki wybierał miejsca powyżej boksu zawodniczki i nie rozmawiał z nikim z jej otoczenia. Oboje starali się utrzymać związek w dyskrecji.

Halep przyznała się do bliskiej znajomości z Iurucem na Święta Bożego Narodzenia 2019 roku. O ślubnych planach tenisistki poinformował w czasie niedawnego US Open były słynny rumuński tenisista Ilie Nastase. "Tak to prawda. Pobieramy się w przyszłym tygodniu. To piękne wydarzenie. Jestem podekscytowana. Emocje są zupełnie inne niż podczas Wielkiego Szlema, to część osobista" - napisała Halep. W cywilnej ceremonii w Konstancy wśród gości był m.in. Nastase i znany menedżer tenisowy Ion Tiriac.

Rumunkę coraz częściej prześladują kontuzje. Nie broniła tytułu w Wimbledonie (w ubiegłym roku turniej odwołano), nie wystartowała w Roland Garrosie. W US Open odpadła w czwartej rundzie, przegrywając z Eliną Switoliną, a w Australian Open uległa w ćwierćfinale Serenie Williams wcześniej pokonując w trzech setach Igę Świątek. Obecnie zajmuje 11. miejsce w rankingu WTA.

