To kolejny duży sukces Rosjan. Na początku roku zwyciężyli w nowych rozgrywkach drużynowych (to była druga edycja), odbywającym się w Australii, ATP Cup. Teraz triumfowali w znacznie bardziej prestiżowym, choć po wprowadzonych niedawno zmianach nieuznawanym przez część tenisistów, Pucharze Davisa.

Miedwiediew wygwizdywany w Madrycie

Nie ma w tym żadnego przypadku. W pierwszej 10-tce rankingu ATP znajduje się dwóch Rosjan - Daniił Miedwiediew (2.) i Andriej Rublow (5.), Asłan Karacew jest 18. a Karen Chaczanow - 29. Do turnieju finałowego Davis Cup przystąpiła cała czwórka. Do drużyny był zgłoszony również Jewgienij Donskoj.

W fazie grupowej Rosja pokonała Ekwador i Hiszpanię. Mecz z Hiszpanią, obrońcami tytułu z 2019 roku, był niezwykle emocjonujący i pełen zaskakujących wydarzeń. W pierwszym pojedynku Rublow przegrał z 40-letnim Feliciano Lopezem, a w drugim Miedwiediew mocno musiał się namęczyć z Pablo Careną Bustą. Zwycięzca US Open był wygwizdywany przez madrycką publiczność, ale jak powiedział, to "go nakręcało". Równie zacięty był decydujący debel, w którym Karacew i Rublow pokonali w trzech setach Marcela Granollesa i Lopeza.

W ćwierćfinale Rosjanie łatwo wygrali ze Szwecja 2-0, a w sobotę w półfinale z Niemcami (bez Zvereva w składzie) 2-1.

Łatwy finał Rosjan

Niespodziewanym przeciwnikiem finałowym Rosji została Chorwacja, która w półfinale pokonała Serbię w której występował Novak Djoković. Decydujący okazał się jednak mecz singlowy w którym Duszan Lajović uległ rewelacyjnemu Bornie Gajo. Lider rankingu pokonał Cilicia, ale świetny debel mistrzów olimpijskich Nikola Mektić/Mate Pavić nie dał szans Djokoviciowi i Filipowi Krajinoviciowi.



W ścisłym finale, w pierwszym meczu Rublow w godzinę 33 minuty rozprawił się Gojo, wygrywając 6:4, 7:6 (5). W drugim spotkaniu Miedwiediew grał z Ciliciem. Pierwszy set zakończył się tie-breakiem, w którym lepszy okazał się Rosjanin (wygrał 7:6). W drugim secie wicelider rankingu przełamał serwis Chorwata w czwartym gemie i to wystarczyło do tego, by zakończyć zwycięsko set, mecz i po raz pierwszy w karierze sięgnąć po to drużynowe trofeum.

- Niektórzy nie chcieli zagrać w Pucharze Davisa i rozumiem ich. Sezon był długi, za chwilę Australian Open. Ale lubię grać dla swojego kraju. To dla mnie bardzo ważne, inaczej by mnie tu nie było - powiedział Miedwiediew.\

Rosja triumfuje po raz trzeci

Do tej pory Rosja wygrywała Puchar Davisa dwukrotnie - w 2002 i 2006 roku. Gwiazdami tych drużyn byli: Marat Safin, Jewgienij Kafelnikow, Michaił Jużny (2002) oraz Safin, Nikołaj Dawidienko, Dimitrij Tursunow (2006). W finale Rosjanie po raz ostatni wystąpili w 2007 roku. Chorwacja grała w finałach trzy razy i dwukrotnie wygrywała - 2005 i 2018 roku.

Przyszłoroczne rozgrywki Pucharu Davisa odbędą się w zbliżonym formacie. Najpierw rozgrywki grupowe w czterech miastach, a faza pucharowa rozegrana zostanie prawdopodobnie w Abu Dhabi.

Finał Davis Cup Finals 2021

Rosja - Chorwacja 2-0

Andriej Rublow (Rosja) - Borna Gojo (Chorwacja) 6:4, 7:6 (5)

Daniił Miedwiediew (Rosja) - Marin Cilić (Chorwacja) 7:6 (7), 6:2.



Olgierd Kwiatkowski