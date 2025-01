Sabalenka publicznie "wyproszona" z imprezy. Po tych słowach ścięło ją z nóg

Batalia w Brisbane trwała blisko dwie godziny i zakończyła się krótko przed północą czasu lokalnego. W pierwszym secie Aryna Sabalenka przegrywała z Julią Putincewą 3:5 . Finisz partii należał jednak do Białorusinki, która tę część meczu rozstrzygnęła w tie-breaku 7:6(2).

Druga odsłona też należała do pierwszej rakiety świata. Przełamała rywalkę na samym początku i nie oddała prowadzenia do końca. Ale był to dla Sabalenki najtrudniejszy sprawdzian ostatnich tygodni.