Bolesne chwile słabości Sabalenki, 5:3 dla Putincewej. Kompletna niemoc w końcówce

Liderka światowych list kocha grać w Australii - nie ma w ostatnich dwóch sezonach zawodniczki równie skutecznej na tutejszych kortach twardych. Sezon 2023: zwycięstwo w Adelajdzie i Australian Open. Sezon 2024: finał w Brisbane i tytuł w Australian Open. Razem: 22 wygrane spotkania z 23, do których stanęła. Jedynie Jelena Rybakina dała jej radę , właśnie w stolicy Queenslandu.

Spotkały się dotąd dwa razy - i dwukrotnie Sabalenka miała w tych meczach problemy. W 2019 roku w US Open nawet przegrała, już wówczas była to spora niespodzianka. Niecałe trzy miesiące temu Białorusinka ścigała Igę Świątek w rankingu WTA, gdy trafiła na Putincewą w Wuhanie. Kazaszka prowadziła 6:1, 4:3, miała break pointa na 5:3. Gdyby go wygrała, mogłaby sprawić kolejną sensację. Jak w starciu z Igą Świątek w Wimbledonie.