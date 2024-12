Sabalence całkiem puściły hamulce. Wulgarny wybryk przed kamerami. Poszło na żywo

Telewizyjne transmisje na żywo to zawsze potencjalne ryzyko zdarzeń niepożądanych. Przekonali się właśnie o tym organizatorzy pokazowego turnieju World Tennis League. Tuż po meczu z Paulą Badosą nie popisała się przed kamerą Aryna Sabalenka. Białorusinka rzuciła przed kamerą żart, który okazał się wulgarnym wybrykiem. - Aryna chyba nie wie, co powiedziała. Po polsku to słowo zaczyna się na "K" i jest pięcioliterowe. Nie uczcie się tego państwo. Przemilczymy to, co się wydarzyło - skwitował zajście komentator Canal+ Sport.