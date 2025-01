Padają oskarżenia w stronę Igi Świątek. Polka odpowiada, wiadomo co z jej zdrowiem

Świątek oskarżona przez kibiców. Odpowiedź nie daje złudzeń

Od razu pojawiły się zarzuty ze strony fanów, że Polka zrobiła to celowo, aby wybić Brytyjkę z rytmu. Na konferencji prasowej odpowiedziała na nie sama zainteresowana. - Nie, nie spodziewałam się tego. Nie wzięłam przerwy lekarskiej, żeby wytrącić Katie z gry. Zrobiłam to, bo musiałam i nie czułam się dobrze. Ale wzięłam trochę środków przeciwbólowych i zaczęły działać dość szybko. Mogłam poruszać się nieco lepiej - powiedziała nasza gwiazda.

- Ale tak, czułam, że była trochę rozproszona. Zaraz po przerwie spudłowała kilka swoich uderzeń, ale nie było to moim zamiarem, oczywiście, nie robię takich rzeczy, żeby robić to taktycznie. Po prostu tego potrzebowałam. Więc to zrobiłam - dodała Świątek. Polska w półfinale imprezy zagra z Kazachstanem, a sama Świątek stanie naprzeciwko Jeleny Rybakiny, z którą zwykle gra się jej trudno. To spotkanie w nocy z piątku na sobotę. Relacja na Sport.Interia.pl.