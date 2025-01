Koniec milczenia. Wstrząsające wyznanie Djokovicia. Tuż przed Australian Open

- Nie jestem zwolennikiem szczepień. Nie jestem przeciwnikiem szczepień. Jestem zwolennikiem wolności wyboru tego, co jest dobre dla ciebie i twojego ciała . Więc kiedy ktoś odbiera mi prawo wyboru, uważam, że to jest niewłaściwe - tak Novak Djoković tłumaczył wszystkim wtedy i powtarza te słowa dzisiaj.

Co spotkało Novaka Djokovicia w Melbourne? Po trzech latach przerywa milczenie

Na antypodach obowiązywały wówczas rygorystyczne przepisy sanitarne. Nie miało znaczenia, że Djoković niedawno przeszedł chorobę i miał świeżo wytworzone antyciała . Najpierw trzymano go w odosobnieniu, potem przez chwilę traktowano niemal jak trędowatego (osobna szatnia, prysznic wejście i wyjście z budynku), by ostatecznie odebrać mu wizę. I wszcząć procedurę deportacyjną.

Ta trauma została w nim do dzisiaj. Do tej pory nie opowiadał jednak, co działo się po jego powrocie do Serbii. A właśnie wtedy dokonał przerażającego odkrycia.