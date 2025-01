Poruszenie pod wpisem Sabalenki. Kibice nie powstrzymali się od komentarzy

Aryna Sabalenka z roku na rok czuje się coraz pewniej na kortach twardych. W 2023 roku w Melbourne sięgnęła po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w singlu i pokazała, że jest główną faworytką do zdobycia miana "królowej" kortów twardych. W kolejnym roku Białorusinka powtórzyła swój wyczyn i obroniła tytuł mistrzyni , sięgając po drugie tak prestiżowe trofeum w karierze. Kilka miesięcy później została triumfatorką US Open , pokonując w finale reprezentantkę gospodarzy Jessikę Pegulę 7:5, 7:5.

Aryna Sabalenka dała się ponieść. Błyskawiczna reakcja kibiców

Liderka światowego rankingu na tego typu kortach czuje się jak ryba w wodzie. Nawet przed rozpoczęciem tak ważnej imprezy jak Australian Open, nie widać u niej ani cienia stresu czy wątpliwości. Do Melbourne 26-latka dotarła z szerokim uśmiechem na ustach, a swoją pewność siebie zaprezentowała na filmiku, który opublikowała przed turniejem w mediach społecznościowych. "Powracam na taneczny parkiet - to znaczy na kort tenisowy..." - napisała wymownie w opisie do filmiku, na którym zaprezentowała swoje taneczne umiejętności wraz z członkami sztabu szkoleniowego.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. "Widzieliśmy już wystarczająco, dajcie jej ten tytuł", "Radzą sobie coraz lepiej i lepiej", "Uwielbiam ich energię", "Najlepsza drużyna w tourze", "To już tradycja" - zachwycali się kibice. Pojawiło się także mnóstwo wiadomości od fanów z Brazylii, a więc ojczyzny jej ukochanego, Georgiosa Frangulisa. Zgodnie przyznali oni, że Sabalenka - która do swojego wideo użyła piosenki "Bonde do Brunao" - powinna otrzymać brazylijskie obywatelstwo. "Brazylijska królowa", "Aryna, my już zaadoptowaliśmy cię w Brazylii", "Jesteście pewni, że ona nie jest Brazylijką?", "Ona jest niesamowita hahaha gdzie jej brazylijskie obywatelstwo?"- czytamy w komentarzach.