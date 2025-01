Droga, którą pokonała Maja Chwalińska , by znaleźć się w głównej drabince Australian Open , wiodła przez trzystopniowe kwalifikacje. Trzy mecze w trzy dni to wymagający maraton, który na szczęście w przypadku 23-letniej polskiej tenisistki zakończył się szczęśliwym przekroczeniem linii mety z uśmiechem na ustach.

Australian Open. Maja Chwalińska zabrała głos po awansie. Pomogli jej Iga Świątek i spółka

Jestem teraz bardzo szczęśliwa. W tym momencie nie będę myśleć o żadnym spotkaniu, ponieważ chcę tylko udać się do hotelu i zregenerować się tak dobrze, jak to tylko możliwe. Na pewno będę gotowa na starcia w drabince Australian Open

- Wiedziałam, że mogę dostać się do głównego turnieju, ale szczerze czułam, że zakwalifikowanie się będzie bardzo, bardzo trudne. Było mnóstwo zawodniczek, a to trzy mecze rozgrywane w trzy dni, co jest niezwykle wymagające fizycznie i mentalnie. Możesz być świetną tenisistką - i nie mówię tu o sobie - ale możesz mieć słabsze momenty, a ceną za to będzie zwycięstwo - dodała polska tenisistka.