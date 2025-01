Tomasz Wiktorowski to jeden z najlepszych tenisowych ekspertów w naszym kraju, który w ciągu ostatnich miesięcy z bliska mógł nie tylko oglądać, ale i współtworzyć wielkie sukcesy Igi Świątek . Jak się okazuje, z jego wielkiego doświadczenia postanowiła skorzystać teraz stacja Canal+, zatrudniając go w roli komentatora. Poinformował o tym na platformie "X" nowy kolega redakcyjny 43-latka - Bartosz Ignacik .

Co więcej, dodał, że Tomasz Wiktorowski zasiądzie w dziupli komentatorskiej już w piątek 10 stycznia, komentując mecz turnieju WTA w Adelajdzie. A to wszystko w wyjątkowym dla niego dniu.

Zaznaczył przy tym, że nie będzie to jednorazowa akcja. Tomasz Wiktorowski będzie bowiem regularnie gościł za mikrofonem. - A że później znów będą jakieś urodziny, to Pan Tomek będzie wpadał do nas cyklicznie! - napisał.