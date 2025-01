Koniec marzeń. Polski tenisista nie zagra w Australian Open. Złamanie awulsyjne

To miał być długo wyczekiwany debiut Piotra Matuszewskiego w imprezie wielkoszlemowej. Już wiemy, że w tym miesiącu do premiery nie dojdzie. 26-letni tenisista nie przystąpi do gier kwalifikacyjnych Australian Open z powodu kontuzji. O problemie poinformował w poniedziałkowym poście na Facebooku. Grę uniemożliwia mu poważny uraz w obrębie stawu skokowego, gdzie zdiagnozowano tzw. złamanie awulsyjne.