Nocne doniesienia z Australian Open. Gauff kontra Sabalenka. Hit już na starcie Szlema

Główna rywalizacja podczas Australian Open 2025 wystartuje już w niedzielę, 12 stycznia, ale cała zabawa w ramach wielkoszlemowych rozgrywek rozpocznie się już tak naprawdę sześć dni wcześniej. To wtedy wystartują eliminacje, w których zobaczymy Maję Chwalińską, Kamila Majchrzaka, Maksa Kaśnikowskiego i - miejmy nadzieję - Katarzynę Kawę . Tenisistka pochodząca z Krynicy-Zdroju znajduje się aktualnie wśród oczekujących zawodniczek na dołączenie do batalii o główną drabinkę turnieju.

W trakcie, gdy będą rozgrywane kwalifikacje, organizatorzy przygotowali także pełno atrakcyjnych eventów. Całe wydarzenie, które potrwa przez kilka dni, od 6 do 11 stycznia, nazwano "Tygodniem otwarcia". W akcji zobaczymy najlepszych na świecie. W poniedziałek tuż przed północą czasu polskiego pojawił się komunikat z zestawieniami . Już 7 stycznia dojdzie do pokazowego starcia Jannika Sinnera z Alexeiem Popyrinem. Dzień później do akcji wkroczy także Carlos Alcaraz, który zagra przeciwko Alexowi de Minaurowi.

Największą uwagę z perspektywy kobiecego tenisa przykuwać będzie to, co wydarzy się w czwartek, 9 stycznia. Wtedy to dojdzie do miksta, gdzie po dwóch stronach siatki znajdą się Aryna Sabalenka i Coco Gauff. Obie zawodniczki rywalizowały ze sobą w półfinale WTA Finals 2024 i wówczas lepsza okazała się Amerykanka. Teraz dojdzie do nietypowego rewanżu, bowiem z jednej strony rozgrywka ma charakter pokazowy, a dwa - panie nie będą jedynymi uczestnikami gry. Obok pierwszej i trzeciej rakiety kobiecego rankingu znajdzie się także Alexander Zverev. Czwarta osoba zostanie ogłoszona w późniejszym terminie. Na pewno będzie to któryś z tenisistów.