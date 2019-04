Znakomity występ Igi Świątek w turnieju WTA w Lugano znalazł odzwierciedlenie w światowym rankingu. Niespełna 18-letnia Polka awansowała aż o 27 miejsc i plasuje się obecnie na 88. pozycji - najwyżej z "Biało-Czerwonych". Liderką nadal jest Japonka Naomi Osaka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iga Świątek przegrała z Poloną Hercog w finale. Wideo © 2019 Associated Press

Świątek w Lugano dotarła aż do finału, w którym po zaciętym boju przegrała ze Słowenką Poloną Hercog 3:6, 6:3, 3:6. Dla warszawianki to najlepszy występ w profesjonalnej karierze. Świątek została najmłodszą polską zawodniczka w finale turnieju WTA. Agnieszka Radwańska, gdy w lipcu 2007 roku triumfowała w Sztokholmie, miała 18 lat i cztery miesiące. Świątek 31 maja skończy 18 lat.



Świetna gra w Lugano sprawiła, że juniorska mistrzyni Wimbledonu po raz pierwszy w karierze znalazła się w pierwszej setce światowego rankingu. Świątek awansowała o 27 miejsc i w najnowszym notowaniu jest sklasyfikowana na 88. pozycji - najwyżej z polskich tenisistek. Wyprzedziła Magdę Linette, która zanotowała spadek o cztery lokaty i obecnie jest 89.



W czołowej dziesiątce nie doszło do żadnych zmian. Liderką nadal jest Japonka Naomi Osaka. Drugie miejsce zajmuje Rumunka Simona Halep, a trzecie Czeszka Petra Kvitova. Niemka polskiego pochodzenia Angelique Kerber sklasyfikowana jest na piątej pozycji.

Reklama

RK



Czołówka rankingu WTA (stan na 15.04.2019):

1. (1.) Naomi Osaka (Japonia) 5967 pkt

2. (2.) Simona Halep (Rumunia) 5782

3. (3.) Petra Kvitova (Czechy) 5645

4. (4.) Karolina Pliszkova (Czechy) 5580

5. (5.) Angeique Kerber (Niemcy) 5220

6. (6.) Jelina Switolina (Ukraina) 5020

7. (7.) Kiki Bertens (Holandia) 4640

8. (8.) Sloane Stephens (USA) 4386

9. (9.) Ashleigh Barty (Australia) 4275

10. (10.) Aryna Sabalenka (Białoruś) 3520

...

88. (115.) Iga Świątek (Polska) 698

89. (85.) Magda Linette (Polska) 695

172. (174.) Magdalena Fręch (Polska) 348