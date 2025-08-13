Aż cztery dni musiała czekać Iga Świątek na to, by rozegrać swój kolejny pojedynek podczas turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Nasza reprezentantka miała wolny los w pierwszej rundzie, potem pokonała Anastazję Potapową 6:1, 6:4. W premierowej odsłonie Polka zupełnie zdominowała Rosjankę, w drugiej obserwowaliśmy już więcej zaciętej walki. Ostatecznie nasza reprezentantka domknęła mecz bez straty partii. Dzień później pojawiła się informacja, że raszynianka nie zagra kolejnego spotkania. A to dlatego, że jej przeciwniczka, czyli Marta Kostiuk, wycofała się z dalszej rywalizacji. W związku z tym 24-latka awansowała do 1/8 finału walkowerem.

W poniedziałek poznaliśmy przeciwniczkę dla mistrzyni tegorocznego Wimbledonu w batalii o miejsce w najlepszej "8". Okazała się nią Sorana Cirstea. Rumunka przegrywała już 2:4 0-30 w drugim secie starcia z Yue Yuan, ale mimo to zdołała odwrócić losy batalii i po 2 godzinach oraz 51 minutach gry pokonała Chinkę 6:7(2), 6:4, 6:4. 35-latka posiadała zatem niespełna dwie doby na to, by zregenerować się przed potyczką ze Świątek. Nie miała jednak nic do stracenia, mogła jedynie zyskać. Zdecydowaną faworytką dzisiejszego spotkania była bowiem Iga. W zestawieniu H2H raszynianka prowadziła 4-0. Już pierwsze piłki starcia miały odpowiedzieć na pytanie, jak te kilka dni przerwy od bezpośrednich pojedynków wpłynie na naszą reprezentantkę.

WTA Cincinnati: Iga Świątek rywalizowała z Soraną Cirsteą o awans do ćwierćfinału

Mecz rozpoczął się od serwisu Cirstei. Polka od razu starała się nakładać ogromną presję na przeciwniczkę poprzez return. Efektem tego okazały się szybkie break pointy dla naszej reprezentantki. Świątek już po premierowej okazji dopięła swego, przełamując rywalkę do 15. Po zmianie stron przez moment zrobiło się ciekawiej. Iga popełniła prosty błąd prowadząc 30-0, potem doszło do wyrównania w gemie. Kluczowe dwa punkty powędrowały jednak na konto raszynianki. Dzięki temu 24-latka potwierdziła przewagę breaka.

W następnych minutach pojedynek się wyrównał. Sorana zaczęła utrzymywać swoje podania, próbowała też generować kolejne punkty przy serwisie mistrzyni Wimbledonu 2025. W trakcie siódmego rozdania Polka miała dwie szanse, by uzyskać podwójne przełamanie. Prowadziła 40-15 w gemie rywalki, ale wtedy Rumunka zanotowała świetną końcówkę. Pierwszego break pointa obroniła dobrym serwisem, a przy drugim podczas wymiany trafiła w niemal samą linię. Finalnie 35-latka dorzuciła trzecie "oczko" na swoje konto i znów złapała kontakt z naszą reprezentantką.

W ósmym gemie Cirstea próbowała pójść za ciosem. Wygrała pierwsze dwa punkty, zrobiło się 0-30 z perspektywy Świątek. Od tego stanu wymiany wędrowały na konto raszynianki. Przy stanie 30-30 pojawił się as, który wspomógł naszą reprezentantkę. Podczas dziewiątego rozdania doszło do zaskakującej sytuacji. W trakcie drugiej wymiany Rumunka była przekonana, że piłka po zagraniu Igi wylądowała na wyraźnym aucie. W związku z tym puściła ją. Tymczasem system nie wywołał autu. Sfrustrowana 35-latka ruszyła do sędzi z pretensjami. Pani Julia Ignaczenko przychyliła się do decyzji systemu, próbowała uspokoić Soranę. Powtórka pokazała, że Cirstea nie miała racji. Piłka zahaczyła o linię, więc punkt właściwie został przyznany turniejowej "3". Cała sytuacja nie wpłynęła jednak negatywnie na Rumunkę. Zwycięsko dokończyła gema, zgarniając czwarte "oczko".

Rozwiń

Po dziewiątym rozdaniu, gdy zawodniczki na moment usiadły na moment na ławeczce, Sorana kontynuowała jeszcze dyskusję z panią Julią Ignaczenko, próbując przekazać swoje racje. Przy stanie 5:4 Świątek serwowała po zwycięstwo w partii. Przegrywała 15-30, ale potem wygrała dwie akcje z rzędu i miała setbola. Pierwszego nie udało się wykorzystać, jednak później pojawiła się druga okazja. I wówczas Cirstea posłała piłkę w siatkę podczas wymiany. Ostatecznie Iga triumfowała w premierowej odsłonie 6:4.

Druga partia również rozpoczynała się od podania Rumunki. Zanosiło się na dość łatwego gema dla niej, prowadziła 40-15. Później Świątek doprowadziła jednak do równowagi i zrobiło się ciekawie. Polka doczekała się break pointa, a przy nim - rywalka popełniła podwójny błąd serwisowy. Po zmianie stron Iga się zdekoncentrowała. Zaczęła drugie rozdanie od dwóch podwójnych błędów serwisowych z rzędu. Później nie trafiła pierwszym podaniem, rywalka wywarła presję returnem. Pojawiły się trzy okazje na powrotne przełamanie dla Cirstei. 35-latka popisała się kapitalnym minięciem po przekątnej i wyrównała na 1:1.

Na tym festiwal breaków się nie skończył. Po trzecim gemie mistrzyni tegorocznego Wimbledonu odzyskała przewagę breaka. Polka jako pierwsza zdołała utrzymać swoje podanie, wyszła na 3:1. Chwilę później powtórzyła się sytuacja z premierowego rozdania w drugiej odsłonie. Świątek wyszła ze stanu 15-40 przy serwisie przeciwniczki i uzyskała podwójne przełamanie. Nasza reprezentantka nie zdołała potwierdzić tej przewagi. Cirstea odrobiła jednego breaka, a potem dorzuciła trzecie "oczko" przy odrobinie szczęścia, gdyż piłka zahaczyła o taśmę i wylądowała tuż po stronie Polki. Nasza reprezentantka miała wcześniej dwie okazje na 5:2, ale nie wykorzystała żadnej z nich.

Na twarzy raszynianki zaczęła gościć frustracja, a przeciwniczka uwierzyła, że jeszcze może nawiązać walkę z 24-latką. W trakcie ósmego rozdania zrobiło się 30-30. Od tego momentu punkty powędrowały jednak na konto Świątek, dzięki czemu Polka przerwała korzystną passę Rumunki. Kolejny gem okazał się ostatnim. Już po pierwszym meczbolu Iga cieszyła się z wygranej 6:4, 6:3 po 95 minutach rywalizacji. O awans do półfinału WTA 1000 w Cincinnati powalczy z Rosjanką - Jekateriną Aleksandrową lub Anną Kalinską.

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Sorana Cirstea jest dostępny TUTAJ.

Iga Świątek - Anastazja Potapowa. SKRÓT. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek podczas turnieju WTA 1000 w Cincinnati 2025 JASON WHITMAN AFP

Iga Świątek i Sorana Cirstea MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / JOSEF BOLLWEIN / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP

Sorana Cirstea BRENNAN ASPLEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP