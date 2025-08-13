Wstrząsające wyznanie legendy. Cierpi na rzadką chorobę
Monica Seles przed laty przeżyła atak nożownika, który legenda rozpamiętywała przez długi czas. Teraz dziewięciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa i była liderka światowego rankingu kobiecego tenisa ponownie zostawiła wystawiona na próbę przez los. Jak ujawniła, trzy lata temu zdiagnozowano u niej poważną chorobę autoimmunologiczną.
Monica Selec to postać doskonale znana fanom tenisa. Amerykanka swego czasu była liderką światowego rankingu, dziewięciokrotnie sięgała również po wielkoszlemowe tytuły. W 1993 roku tenisistkę przeżyła prawdziwy koszmar - podczas meczu z Hamburgu przeciwko Magdalenie Maleewej nagle na kort wbiegł psychofan Steffi Graf, Gunter Parche, który ranił Selec nożem w plecy na głębokość 1,5 centymetra. Miał on za złe Monice, że ta kilka miesięcy wcześniej pokonała Graf w finale Austrialian Open i zdobyła trzecie z rzędu mistrzostwo w Melbourne. Parche ostatecznie nie został skazany na karę więzienia - uznano bowiem, że ma on problemy psychiczne i powinni zająć się nim specjaliści. Selec podjęła wówczas decyzję, że już nigdy nie zagra na terenie Niemiec.
Monica Selec poważnie chora. "Samo suszenie włosów stało się trudne"
Choć tenisową karierę Selec zakończyła blisko dwie dekady temu, teraz znów zrobiło się o niej głośno. Amerykańska gwiazda zdobyła się bowiem na wstrząsające wyznanie i ujawniła, że trzy lata temu zdiagnozowano u niej bardzo poważną chorobę.
Gwiazda tenisa wyjawiła, że zachorowała na miastenię - rzadką chorobę autoimmunologiczną powodującą osłabienie mięśni. W rozmowie z AP przyznała, że choroba ta mocno wpłynęła na jej codzienne życie. "Samo suszenie włosów stało się trudne" - oznajmiła ze smutkiem.
59-letnia tenisistka ujawniła, że pierwsze niepokojące objawy zaczęła zauważać u siebie około pięciu lat temu. Dopiero po wielu miesiącach zdecydowała się jednak na wizytę u neurologa, a gdy usłyszała diagnozę, była w ogromnym szoku. Zrozumienie jej sytuacji zajęło jej sporo czasu, dlatego o swojej chorobie postanowiła opowiedzieć dopiero teraz.
"Bawiłam się z dziećmi czy innymi członkami rodziny, bo brakowało mi piłki. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że widzę dwie piłki. Tych objawów nie można było zignorować. (...) Dla mnie był to początek tej drogi. Zajęło mi sporo czasu, by to wszystko zrozumieć i otwarcie o tym powiedzieć" - oznajmiła.
Amerykanka nie ukrywa, że był to kolejny "przełomowy" moment w jej życiu, kiedy musiała na nowo odnaleźć się w otaczającej ją rzeczywistości. Swoją wiedzą i doświadczeniem stara się jednak teraz dzielić z innymi. "Trzymając się tenisowej terminologii, musiałam zrobić twardy reset. Tak było, kiedy jako 13-latka przyjechałam do Stanów, nie znając języka, będąc z dala od rodziny. Potem taki reset nastąpił, kiedy stałam się gwiazdą i przyszła sława oraz pieniądze. Ciężko było sobie z tym poradzić, mając 16 lat. Następny, po ataku nożem. No i teraz, kiedy poznałam diagnozę. Ale tak jak powtarzam dzieciom, które mam pod swoimi skrzydłami: "Zawsze trzeba się dostosować. Piłka dalej się odbija. Trzeba się tylko dostosować". I właśnie to teraz robię" - podsumowała.