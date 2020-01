Polscy tenisiści przegrali z Chorwatami 1:2 w swoim drugim meczu grupy E i stracili szanse na awans do ćwierćfinału pierwszej edycji rozgrywanego w Australii turnieju drużynowego ATP Cup. W "ósemce" jest już Serbia Novaka Djokovica, która pokonała Francję 2:1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polak trenerem Olgi Danilović. Piękna Serbka przyszłą gwiazdą tenisa? Wideo INTERIA.TV

Kolejne cenne zwycięstwo odnotował 37. w rankingu ATP Hubert Hurkacz, który pokonał 6:2, 6:2 Bornę Corica (28.). Dwa dni wcześniej też pokonał wyżej notowanego - Argentyńczyka Diego Schwartzmana.

Reklama

W pierwszym spotkaniu zastępujący kontuzjowanego Kamila Majchrzaka Kacper Żuk (448.) uległ znacznie bardziej doświadczonemu i utytułowanemu Marinowi Cilicowi 6:7 (8-10), 4:6. W rozstrzygającym deblu Hurkacz i Łukasz Kubot przegrali z Ivanem Dodigiem i Nikolą Mekticem 2:6, 1:6.

Wcześniej biało-czerwoni ulegli Argentyńczykom 1:2 i nie mają już szans na awans do czołowej "ósemki". Czeka ich na koniec pojedynek z Austriakami. Ci w poniedziałek pokonali ekipę z Ameryki Południowej 3:0.

Djokovic do 16-0 poprawił bilans pojedynków z Gaelem Monfilsem, którego pokonał 6:3, 6:2. Wicelider światowego rankingu przyznał, że we znaki dała mu się bardzo duża wilgotność. Mimo to przystąpił chwilę później do spotkania deblowego i ono również zakończyło się sukcesem Serbów.

Z wygranej w singlu cieszył się też tego dnia prowadzący na liście ATP Rafael Nadal, a Hiszpania pokonała w grupie B Urugwaj 3:0. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego ma dwa zwycięstwa i na koniec tego etapu zmagań zmierzy się z również niepokonaną Japonią.

W drugim meczu gr. A. drużyna RPA zwyciężyła z Chile 3:0. Pierwsze zwycięstwo od lipcowego Wimbledonu odniósł Kevin Anderson. ATP Cup to pierwszy występ finalisty US Open 2017 i Wimbledonu 2018 od ubiegłorocznego Wimbledonie, gdzie odpadł w trzeciej rundzie. Po tamtej edycji londyńskiego turnieju wielkoszlemowego przedwcześnie zakończył sezon, a we wrześniu poddał się operacji kolana.

Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup oraz dwie drużyny z najlepszym bilansem spośród tych, które zajmą drugie miejsce.

Turniej ATP Cup, choć ma charakter rywalizacji zespołów narodowych, daje poszczególnym zawodnikom możliwość zdobycia punktów do rankingu i wywalczenia atrakcyjnych premii. W puli nagród jest łącznie 15 milionów dolarów amerykańskich. Każdy z zawodników otrzymuje też tzw. startowe, które uzależnione jest od rozstawienia zespołu oraz roli w drużynie (na największe pieniądze może liczyć pierwsza rakieta w singlu).

Pod względem formuły rywalizacja w dużym stopniu przypomina Puchar Davisa, choć w ATP Cup najlepsi zawodnicy danego kraju zagrają przeciwko sobie, a nie z drugimi rakietami.

Impreza potrwa do 12 stycznia i zakończy się na tydzień przed wielkoszlemowym Australian Open w Melbourne.





Wyniki poniedziałkowych meczów 2. kolejki:

grupa A

RPA - Chile 3:0

Serbia - Francja 2:1

tabela:

M W P gry sety

1. Serbia 2 2 0 5-1 11-4

2. RPA 2 1 1 3-3 7-7

3. Francja 2 1 1 3-3 7-8

4. Chile 2 0 2 1-5 4-10

grupa B

Japonia - Gruzja 2:1

Hiszpania - Urugwaj 3:0

1. Hiszpania 2 2 0 6-0 12-1

2. Japonia 2 2 0 5-1 10-3

3. Gruzja 2 0 2 1-5 3-10

4. Urugwaj 2 0 2 0-6 1-12

grupa E

Polska - Chorwacja 1:2

Kacper Żuk - Marin Cilic 6:7 (8-10), 4:6 Hubert Hurkacz - Borna Coric 6:2, 6:2 Łukasz Kubot, Hurkacz - Ivan Dodig, Nikola Mektic 2:6, 1:6

Austria - Argentyna 3:0

1. Chorwacja 2 2 0 5-1 10-4

2. Austria 2 1 1 3-3 8-7

3. Argentyna 2 1 1 2-4 6-9

4. Polska 2 0 2 2-4 5-9