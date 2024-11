Wielka radość w domu rodzinnym Hurkaczów. I nie chodzi o sportowy sukces Huberta

Hubert Hurkacz pierwszą część sezonu miał dobrą - na początku kwietnia wygrał turniej w Estoril, po raz pierwszy w karierze sięgając po triumf na kortach ceglanych, z kolei w drugiej połowie czerwca dotarł do finału w Halle. Tam uległ hegemonowi minionych miesięcy, czyli Jannikowi Sinnerowi. Później z powodu kontuzji szybko pożegnał się z Wimbledonem i zrezygnował ze startu w turnieju olimpijskim. Te niepowodzenia niejako rekompensował sobie w Montrealu i Cincinnatii, docierając do ćwierćfinału w obu tych "tysięcznikach".

Kolejne miesiące w wykonaniu 27-latka nie były już tak udane. Słabo spisał się na US Open, odpadł już na etapie drugiej rundy. Do rywalizacji wrócił po miesiącu, ale o występie w Tokio chciałby jak najszybciej zapomnieć, bo wygrał tam tylko jeden mecz. Podobnie jak o tym, co wydarzyło się w Paryżu - tenisista z Wrocławia przegrał już w pierwszej rundzie z niżej notowanym Aleksem Michelsenem.