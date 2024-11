Nie dali zapomnieć o Idze Świątek, ogłaszają ws. Polki. "Fenomen"

Iga Świątek ma za sobą bez dwóch zdań szaloną końcówkę sezonu 2024. Po tym, jak wiceliderka światowego rankingu odpadła na początku września z wielkoszlemowego US Open, długo trzeba było czekać na jej powrót na kort.

Ostatecznie stało się to podczas WTA Finals, gdzie Świątek - mając już w sztabie nowego trenera, Wima Fissette'a - rozegrała trzy spotkania i niestety musiała zakończyć współzawodnictwo na fazie grupowej. Zdecydowanie lepiej raszynianka mogła wspominać późniejszy Billie Jean King Cup, gdzie wraz z reprezentacją Polski dotarła aż do półfinału . Teraz 23-latka ładuje baterie przed kolejną kampanią, aczkolwiek jej niedawne osiągnięcia wciąż budzą żywe zainteresowanie.

Iga Świątek w elicie. Niezwykła seria polskiej tenisistki

Iga Świątek w 2024 roku zdobywała trofea w Dosze, Indian Wells, Madrycie, Rzymie oraz na Rolandzie Garrosie i to w zupełności wystarczyło, by dołączyła ona do absolutnej elity, w której wcześniej znajdowały się już Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf oraz Serena Williams. "Fenomen" - tak opisano raszyniankę i trudno się nie zgodzić z takim podejściem.