Wydawało się, że współpraca Wiktorowskiego i Świątek układa się bardzo dobrze. Reprezentantka Polski i szkoleniowiec zaczęli wspólną pracę w grudniu 2021 roku, gdy Wiktorowski zastąpił Piotra Sierzputowskiego. Pod wodzą nowego trenera Świątek wygrała aż 19 imprez w tym cztery turnieje wielkoszlemowe . Trzykrotnie Roland Garros oraz US Open.

Początek obecnego sezonu też wyglądał obiecująco. Świątek ponownie dominowała na mączce i wygrała turnieje w Rzymie, Madrycie oraz wspomniany wyżej Roland Garros. Po nieudanym dla niej US Open Polka zniknęła na dłuższy czas z kortów i nie wystąpiła m.in. w Tokio, czy Pekinie. W październiku pojawiły się niespodziewane wieści o zakończeniu współpracy Świątek i Wiktorowskiego .

Wiktorowski reaguje na medialne doniesienia. Kategoryczna odpowiedź

"Po 3 latach osiągania największych sukcesów w mojej karierze, zdecydowaliśmy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim o zakończeniu naszej współpracy. Chcę zacząć od podziękowań, bo to one są dziś dla mnie najważniejsze" - można było przeczytać we wpisie Świątek w mediach społecznościowych. Polka od kilku tygodniu współpracuje z Wimem Fissette i powoli temat Wiktorowskiego zanikał.