Najpierw Hurkacz wycofał się z Wimbledonu, a teraz nagle takie wieści. To było kwestią czasu

Hubert Hurkacz dość szybko zakończył swoją przygodę z tegorocznym Wimbledonem. Tenisista podczas meczu z Francuzem Arthurem Filsem uległ kontuzji kolana. Próba powrotu na kort skończyła się fiaskiem i ostatecznie sportowiec zdecydował o wycofaniu się z turnieju. Nadal nie wiadomo, co z jego występem na zbliżających się Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. W międzyczasie dość niespodziewanie do mediów trafiły za to inne, o wiele szczęśliwsze wieści dotyczące rodziny Hurkaczów. Oto szczegóły...