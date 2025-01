Jannik Sinner na drodze Huberta Hurkacza. Oto drabinka męskiego Australian Open

Podczas tej samej ceremonii, oprócz drabinki kobiet, rozlosowano także męskie zmagania podczas Australian Open. Swoją drogę w turnieju poznał m.in. Hubert Hurkacz. W zeszłym roku wrocławianin dotarł do ćwierćfinału imprezy, zatem ma do obrony sporo punktów. Nasz reprezentant już na otwarcie zmierzy się z wymagającym, dobrze serwującym rywalem. Potencjalna czwarta runda to pojedynek z Jannikiem Sinnerem, chociaż już wcześniej czekają na 27-latka bardzo trudni rywale.