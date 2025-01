Głośno w sieci po tym, co zrobił Hubert Hurkacz. "Lata wysoko"

Reprezentacja Polski pokonała Kazachstan w półfinale United Cup , wygrywając wszystkie trzy pojedynki. W pierwszym z nich sygnał do ataku dał Hubert Hurkacz, który pokonał 6:3, 6:2 Aleksandra Szewczenkę i to w zaledwie 57 minut. Zdaniem wielu był to najlepszy mecz wrocławianina od lipca, kiedy to odniósł kontuzję na Wimbledonie, która wykluczyła go później z igrzysk olimpijskich. W swoim stylu posłał aż dziesięć asów serwisowych, ale pod wodzą Nicolasa Massu będzie na pewno chciał pokazać, że daleko mu do bycia tzw. botem serwisowym, niemającym atutów w bardziej wyrafinowanej grze.

