Wiktorowski w końcu przemówił ws. "afery Świątek". Te słowa dają do myślenia

I kiedy Danielle do niej podchodziła, powiedziała: nie musisz być nieszczera. No i Igę po prostu zatkało

Tomasz Wiktorowski skomentował aferę z udziałem Igi Świątek

We wspomnianym odcinku pojawił się także Tomasz Wiktorowski , z którym Świątek na początku października zakończyła współpracę. Były trener Polki odniósł się do afery dopingowej z udziałem tenisistki i po raz pierwszy skomentował ją publicznie.

"Byłem przekonany od początku, że to jest jakaś abstrakcja. Pamiętam dokładnie, gdzie byłem i w którym miejscu w Warszawie. I pamiętam, że od momentu, kiedy żeśmy się dowiedzieli i zaczęliśmy między sobą to precyzować, nawet żeby nie dotykać na początku Igi, to wiedzieliśmy, że to jest abstrakcja albo jakiś sabotaż" - stwierdził.