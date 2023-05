Babilon MMA 36. Pełna karta walk

Karta walk Babilon MMA 36:



Walki zawodowe:

MMA 3 x 5 min - 84 kg: Adam Łaguna (6-2) vs Joel Kouadja (7-10)

MMA 3 x 5 min - 66 kg: Damian "Zordon" Zorczykowski (8-6) vs Kamil Warzybok (4-2)

K1 3 x 3 min - 86 kg: Karol Łasiewicki (3-3) vs Przemysław Tobiasz

MMA 3 x 5 min - 77 kg: Piotr "Golonidas" Golon (4-1) vs Karol Bromblik (2-1)

MMA 3 x 5 min - 70 kg: Marcin Skrzek (6-4) vs Szymon Karolczyk (4-3)