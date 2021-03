W Indiach zerwała się trybuna pełna kibiców. Wideo WIDEO |

W Indiach doszło do niebezpiecznego wypadku. Podczas meczu kabaddi zerwała się trybuna, na której siedzieli kibice. Na szczęście nie było ofiar śmiertelnych, jednak ponad 100 osób odniosło obrażenia. Wielu poszkodowanych wymagało pomocy lekarskiej. Do wypadku doszło podczas inauguracji młodzieżowych mistrzostw w kabaddi. Kabaddi to tradycyjna, indyjska gra zespołowa, znana od około 4 tys. lat