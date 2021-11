Piękna partnerka piłkarza wywołała dyskusja na tle seksistowskim we Włoszech. WIDEO WIDEO |

Jak informuje brytyjski The Times, 25-letnia Agustina Gandolfo oznajmiła swoim 875 tyś. obserwujących na Instagramie, że była „oburzona”, gdy dostała „bezcenne menu” podczas kolacji w Mediolanie ze swoim partnerem, argentyńskim piłkarzem Lautaro Martinezem, grającym dla Interu Mediolan.



,,Czy wiesz, że we Włoszech w kilku restauracjach nie umieszcza się cen w menu poddawanym dla kobiet? A jeśli chcę zapłacić? Jestem oburzona. Najgorsze jest to, że wielu Włochów usprawiedliwia to stwierdzeniem, że dzieje się to tylko w restauracjach na określonym poziomie. A więc kobiety nie mogą zapłacić?, jeśli to droższy obiad?”. Tak zwane „menu uprzejmości” są przeznaczone dla gości, ale prawie zawsze są wręczane kobietom. Żali się na forum społecznościowym blogerka.