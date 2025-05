W niedzielę został mistrzem Polski, jego firma upadła. "Odbiło się to na mnie"

Maher Ben Hlima musiał zamknąć firmę ze względu na spore problemy

Maher Ben Hlima wyjawił powód

"To nie ma nic wspólnego ze sportem. Na to wpłynęła sytuacja na rynku. Problemy zaczęły się po wybuchu wojny w Ukrainie. Budowałem to przez kilka dobrych lat i nie chciałem tego tak po prostu odpuścić. Sytuacja się pogarszała, odbijało się to na mnie zdrowotnie i finansowo" - wyjaśnił chodziarz.