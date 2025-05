Sąd był bezlitosny dla gwiazdora. Spędzi 30 lat w więzieniu

Zakończyła się rozprawa z udziałem byłego gracza NFL, Kevina Ware. Amerykanin oskarżony został o brutalne zamordowanie swojej byłej partnerki, Taylor Pomaski. Do zbrodni doszło w kwietniu 2021 roku, jednak sąd w tej sprawie decyzję podjął dopiero teraz. I choć sportowiec przyznał się do winy, prawo jest bezlitosne. Kolejne 30 lat spędzi on w więzieniu.