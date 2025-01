Świetne skoki i niespodziewane kłopoty Aleksandra Zniszczoła. "W takich momentach pojawia się frustracja"

Aleksander Zniszczoł po raz kolejny z bardzo dobrej strony pokazał się w seriach treningowych. W Innsbrucku miał ósmy i szósty wynik, ale w kwalifikacjach znowu coś nie zagrało. Do tego miał mocny wiatr w plecy i nie był w stanie za bardzo odlecieć. Nasz skoczek przyznał, że ta sytuacja zaczyna go frustrować. W piątek niewiele zabrakło, a nie awansowałby do konkursu.