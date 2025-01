Kadra skoczków wspiera Andrzeja Stękałę. "Przez wiele lat to go bardzo męczyło"

"Proszę Was o zrozumienie i szacunek. Moja historia jest opowieścią o miłości, która zasługuje na światło, nie na cień" - napisał Andrzej Stękała tuż po tym, jak zegar wybił północ w dniu 1 stycznia.



Wielu wpis polskiego skoczka bardzo poruszył. Otrzymał on wielkie wsparcie od wielu osób, choć nie zabrakło też hejterskich wpisów.

"Mam nadzieję, że Andrzej teraz odetchnął"

Najważniejsze jest to, że Stękała w tym wszystkim nie był sam. Miał on wielkie wsparcie naszej kadry skoczków, o czym mówił nam Paweł Wąsek.

- Dobrze, że to z siebie wyrzucił. To najlepsze, co mógł zrobić - powiedział nam Thomas Thurnbichler, trener kadry polskich skoczków.

Od dłuższego czasu wiedzieliśmy, że Andrzej planuje taki post. Rozmawialiśmy z nim i zresztą byliśmy u Andrzeja po tych wszystkich przykrych sytuacjach, jakie wydarzyły się w jego życiu. Bardzo mi szkoda Andrzeja. Mam nadzieję, że teraz, jak się przyznał, to odetchnął, bo przez wiele lat to go bardzo męczyło. Teraz może odetchnie z ulgą. Mam nadzieję, że się pozbiera, bo to jest fajny chłopak i życzę mu jak najlepiej ~ mówił Paweł Wąsek pytany przez nas o noworoczny wpis Stękały.

Teraz najważniejsze dla Stękały jest to, by zaczął żyć na nowo, a za sobą zostawił wszystkie przykre wydarzenia. Ratunkiem dla niego mogą być skoki. Oby, jak najszybciej znowu wrócił na skocznię i pokazywał na niej to, co robił kilka lat temu.



- Najważniejsze, by Andrzejowi znowu zaczęło się w życiu układać, a później niech wraca do nas na skocznię i do najlepszej swojej dyspozycji - dodał Wąsek.

W całej tej historii najbardziej przykre jest to, że w Polsce wciąż niektórzy muszą ukrywać to, kim naprawdę są.



