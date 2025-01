Kwalifikacje w Innsbrucku odrzuciły 12 z 62 skoczków, którzy walczyli o awans do trzeciego z konkursów trwającego Turnieju Czterech Skoczni. Pozostałych pięćdziesięciu utworzy 25 par konkursowych w sobotnie popołudnie na Bergisel. Polscy skoczkowie zajęli niskie pozycje - tylko jeden z nich był w górnej połowie stawki - więc nie mogli liczyć na stosunkowo łatwych rywali. To dotyczyło zwłaszcza Piotra Żyły, który, plasując się na 48. lokacie, mógł tylko patrzeć, który z obecnych gigantów skoków zajmie 3. miejsce. Wypadło na Gregora Deschwandena ze Szwajcarii.

Co ciekawe, trzech z rywali naszych skoczków powtarza się w porównaniu do Garmisch-Partenkirchen. Paweł Wąsek po raz drugi z rzędu zmierzy się z Japończykiem Naokim Nakamurą. Jakuba Wolnego czeka pojedynek ze środowym rywalem Aleksandra Zniszczoła, czyli Niemcem Felixem Hoffmannem. Sam Zniszczoł skonfrontuje się z Michaelem Hayboeckiem, a Austriak walczył w Ga-Pa z Dawidem Kubackim. Z kolei Kubackiego może się szykować do starcia z Killianem Peierem.