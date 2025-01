Austriacy zdominowali jak na razie sezon 2024/25 w skokach narciarskich. Co prawda jeszcze do konkursu noworocznego w Pucharze Świata prowadził Niemiec Pius Paschke, ale i ta klasyfikacja od Garmisch-Partenkirchen należy do jednego z podopiecznych Andreasa Widhoelzla. Norwegowie są podejrzliwi, sugerując niekoniecznie uczciwą przewagę sprzętową. Na to wszystko zareagował Austriak Werner Schuster, były trener reprezentacji Niemiec.