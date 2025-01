Paweł Wąsek nie owija w bawełnę. Doskonale wie, czego brakuje. "Staram się gonić najlepszych"

Ci zawodnicy, co walczą o podium, są jednak jeszcze na innym poziomie. To widać, jak odskakują. Trochę mi jeszcze brakuje, ale staram się - jak mogę - by ich gonić. Trenerzy na pewno nieraz nagrywali czołowych zawodników, by wyłapać to, co technicznie robią bardzo dobrze. I to ich pewnie trzeba pytać o to dokładnie. Staram się skupiać na sobie. Na dobry skok na pewno musi się zgrać wszystko i technicznie, i sprzętowo. Wiem, że jeśli chodzi o technikę, to mam jeszcze kilka rzeczy do poprawy. Dlatego na tym się teraz koncentruję. Na pewno będę walczył o to, by być w "10" Turnieju Czterech Skoczni.