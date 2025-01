Lider naszej kadry bronił się przed upadkiem. Zawodnik skomentował gest Thomasa Thurnbichlera

W kwalifikacjach liczyliśmy na kolejną poprawę, ale tymczasem drżeliśmy o to, by Wąskowi nic się nie stało.

Klaps Thomasa Thurnnbichlera. Chwile grozy lidera naszej kadry na skoczni

- Trochę na ostatnią chwilę robiłem szybki ruch na progu. Przez to było więcej napięcia. Na pewno to jest do poprawy przed sobotnim konkursem. Trzeba bardziej rozjechać odbicie. Muszę je zacząć wcześniej, by byłą w skokach większa swoboda. Oczywiście do poprawy jest też telemark - przyznał Polak.