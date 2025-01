W tym "kotle" przepadało wielu faworytów. Tu szaleje "diabelskie dziecko". Austriacy podgrzewają atmosferę

Polacy w 73. Turnieju Czterech Skoczni walczą o to, by znaleźć się w "10". Blisko tego celu jest Paweł Wąsek i nie jest to cel nierealny. Tymczasem wszyscy pasjonują się tym, czy Austriakom uda się odnieść pierwsze od dziesięciu lat zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Przed konkursami w Innsbrucku i Bischofshofen są na najlepszej drodze do tego, bo zajmują trzy pierwsze miejsca w turnieju. Tyle że wszyscy pamiętają o tym, że na Bergisel można przegrać wszystko.