Przełamanie polskiego skoczka. Tak ocenił współpracę z trenerem

Jakub Wolny: zrobiłem krok do przodu

- Po pierwszym dniu w Innsbrucku mogę sobie zapisać niewielki plus przy moich skokach. Od początku dobrze czułem się na Bergisel. Nie są to jeszcze moje optymalne skoki, ale zrobiłem krok do przodu - ocenił zdecydowanie 29-latek.