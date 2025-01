Thurnbichler wyprowadził cios, nagle wskazał winnych. "Utrudniają nam życie"

Wyniki osiągane przez polskich skoczków pozostawiają wiele do życzenia, a wokół "Biało-Czerwonych" narasta presja, z którą muszą sobie radzić sami zawodnicy, jak i członkowie sztabu szkoleniowego. To, co w Polsce pisze się o występach Dawida Kubackiego, Piotra Żyły i spółki nie do końca podoba się Thomasowi Thurnbichlerowi, który postanowił uderzyć w część polskich dziennikarzy. "Utrudniają nam życie" - przekonywał.