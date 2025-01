Skoki dzisiaj. O której godzinie konkurs TCS? [TRANSMISJA, WYNIKI]

Za nami już połowa 73. edycji Turnieju Czterech Skoczni, który tradycyjnie rozpoczął się od zmagań w Niemczech. Najpierw skoczkowie udali się do Oberstdorfu, gdzie 29 grudnia rywalizowali na Schattenbergschanze. Następnie 1 stycznia przenieśli się do Ga-Pa, gdzie przywitała ich Olympiaschanze. Teraz TCS zawędrował do Austrii.