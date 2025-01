Trzecim przystankiem Turnieju Czterech Skoczni jak zawsze jest Innsbruck. Prawdopodobnie po raz ostatni skacze się tam tak wcześnie (konkurs zwyczajowo rusza tam 13:30, tak jak i dziś), bo organizatorzy wreszcie planują założyć oświetlenie. Oznacza to, że Garmisch-Partenkirchen będzie jednym konkursem TCS nierozgrywanym w warunkach "nocnych". Co prawda mówi się o tym od dawna, ale termin 2026 roku padał już dwa lata temu z ust Alfonsa Schranza, szefa lokalnego komitetu organizacyjnego.

Póki co jednak przed zawodnikami kolejne zmagania we wczesne popołudnie na kapryśnej Bergisel. Za nami już seria próbna. Zaczęła się z kilkuminutowym opóźnieniem z powodu... awarii windy. Podobny problem, choć niewpływający na przebieg treningu czy zawodów był kilka dni temu w Ga-Pa. Listę startową otworzył Halvor Granerud. Z 12. belki skoczył aż 132 metry (rekord obiektu to 138 m), więc jury skrócił rozbieg do 11., a zaraz później do 10.